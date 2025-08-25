Napoli-Hojlund, Repubblica: "Conte lo vuole e non si aspetta sorprese, è stato chiaro con ADL"

Conte ha urgente bisogno di un bomber da utilizzare come titolare e l’ha individuato nel danese Rasmus Hojlund, ex Atalanta e in uscita dal Manchester United. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "È lui il prescelto in attesa del ritorno di Big Rom: decisivo nella scorsa stagione per la conquista dello scudetto e leader silenzioso – grazie alla sua esperienza internazionale – all’interno dello spogliatoio. Perderlo è stato un handicap gravissimo, non sostituirlo bene sarebbe un harakiri.

Mai dire mai, dopo i gravissimi errori commessi sul mercato di gennaio con la mancata sostituzione di Kvaratskhelia. Ma Conte ha parlato chiaro con De Laurentiis e questa volta non si aspetta brutte sorprese dal Napoli. I due hanno trascorso ieri insieme una giornata di parziale relax a Ischia, a bordo della barca del presidente. È stata l’occasione per fare il punto sulle trattative in corso e il nome di Hojlund è stato quello più sponsorizzato dal tecnico azzurro, alla vigilia delle 48 ore della verità per l’acquisto del bomber danese".