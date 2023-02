Gazzetta - Con Osimhen si parte 1-0: con lui Napoli si sente imbattibile come con Diego

Con Osimhen si parte sempre 1-0, e non è una frase tanto per dire, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando dei numeri del nigeriano

Con Osimhen si parte sempre 1-0, e non è una frase tanto per dire, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che a Reggio Emilia è arrivata la rete numero 18 in campionato in 19 partite: "Roba quasi senza precedenti e non solo in azzurro. Con l’acuto di ieri, Victor ha portato a sette le partite di fila in cui ha trovato il gol – nell’era dei tre punti a vittoria, nessuno come lui -, cancellando il precedente record che apparteneva a un certo Higuain ottenuto nella stagione 2015-16 che portò il Pipita a 36 reti. Victor è a metà strada, ma non è certo questo il problema. Solo che il pensiero suo e della squadra è sintonizzato sulla gioia di gruppo, sulla grande festa finale.