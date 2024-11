Gazzetta - Conte è il Maradona del Napoli, molto più di Kvara e Lukaku

Antonio Conte potrebbe diventare il primo allenatore originario del Sud a vincere uno Scudetto con una squadra del Sud. Lo sottolinea, tessendone le lodi, La Gazzetta dello Sport: "Conte si annuncia rivoluzionario: insegue il primo, storico, scudetto totally made in Sud. Vero che Antonio ha una forma mentis tedesca e, come ha osservato il regista Paolo Sorrentino nella bella intervista alla Gazzetta, «è l’anticinema, ideale per Napoli», ma il sangue è inequivocabilmente leccese.

Antonio non è nato per gettare secchiate di ghiaccio, ma per aggiungere fuoco al fuoco. L’ha appena ribadito: «Io non fermo chi sogna». Anonimo a chi? Conte è il Maradona di questa squadra, molto più di Kvara e Lukaku. Il quarto scudetto (gli amici napoletani tocchino pure tutti i cornetti rossi possibili), sarebbe qualcosa di unico, mai visto, e celebrerebbe l’orgoglio del Meridione come mai in passato".