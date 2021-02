Gazzetta controcorrente: "Avanti col 4-3-3 con due novità"

Cambio di modulo per il Napoli in vista della partita contro l'Atalanta di questa sera? No, secondo La Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano, sarà ancora 4-3-3 con diverse novità. Ecco le ultime: "Stasera, il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Bakayoko, Demme e Zielinski in mediana, mentre in attacco toccherà a Lozano giocare centralmente nel tridente con Politano e Insigne".