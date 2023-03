Gazzetta - Di Lorenzo lavora ossessivamente in allenamento su un aspetto del gioco

Così racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la dedizione del capitano azzurro.

Un Giovanni Di Lorenzo ossessionato dal lavoro per migliorarsi ed aiutare la squadra. Così racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la dedizione del capitano azzurro.

"Nel Napoli l’esterno destro difensivo è costruttore di gioco, che tocca tantissimi palloni nella metà campo avversaria e – di partita in partita – tara la propria posizione anche secondo lo schieramento avversario. Come e più dei compagni, il lucchese ha recepito gli insegnamenti dell’allenatore che punta a sfruttare gli spazi che concedono gli avversari e su questo lavora ossessivamente in allenamento".