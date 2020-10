Gazzetta distrugge Giacomelli: "Prestazione disastrosa con 2 rigori inventati, il Var dov'è?"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport distrugge Piero Giacomelli, arbitro di Milan-Roma, autore di due rigori inventati: "Disastrosa la prestazione di Piero Giacomelli che sbaglia la valutazione su entrambi i calci di rigore concessi nella ripresa. Due errori gravi, la cui responsabilità va però condivisa con il Var Nasca che in entrambe le circostanze non va in aiuto dell’arbitro. Due gravi errori - che contribuiscono a innervosire i giocatori - all’interno di una gara gestita male".