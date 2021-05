Gazzetta esalta il Napoli: "Vincere così dopo i tremolii col Cagliari ribalta i concetti"

Il Napoli batte nettamente lo Spezia e si gode - almeno per una notte - il secondo posto in classifica. Il riscatto, dopo il pareggio all'ultimo minuto col Cagliari, è servito. E sottolineato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport: "Vincere sempre e sarà Champions, questo si sapeva. Ma vincere in questa maniera, dopo i tremolii con il Cagliari, può ribaltare i concetti e costringere le concorrenti a guardare la vitalità ritrovata da Osimhen e compagni".