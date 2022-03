Gazzetta esalta Lobotka: "E' l'uomo in più, nessuno lo argina! Flipper godibile e spettacolare"

Lobotka è l’uomo in più in chiave tattica. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che elogia il regista slovacco

Lobotka è l’uomo in più in chiave tattica. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che elogia il regista slovacco autore di un ottimo campionato fino a questo momento: "Perché quando sta bene lo slovacco ha dimostrato di saper far girare palla molto rapidamente spostando in velocità l’azione del Napoli. Difficile da arginare per chiunque. Un flipper godibile e spettacolare che se trova i meccanismi giusti difficilmente andrà in tilt".