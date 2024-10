Gazzetta esalta Neres: "Devastante! Nessuno spacca le partite come lui in tutta Europa"

Lo spacca gare, così la Gazzetta dello Sport definisce quest'oggi David Neres, raccontando dell'impatto devastante sul Napoli e sulla Serie A, per ora soltanto uscendo dalla panchina. Nessuno in Europa stravolge le gare come Neres: una rete e tre assist in 63 minuti di Serie A, in pratica con lui il Napoli fa un gol ogni 16 minuti. Roba da fantascienza per un artista del dribbling che ha voluto lasciare il Benfica perché stanco dell'ombra di Di Maria ed il Napoli ha sfruttato la grande occasione. A Lisbona lo rimpiangono - si legge - al Maradona se la ridono: è la polvere magica sui sogni dei napoletani