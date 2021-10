Gazzetta esalta Osimhen: "Dicevano fosse impreciso, ma un dato racconta l'opposto"

Elogio a Victor Osimhen sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. La Rosea si esprime così in merito alla crescita del centravanti nigeriano: "Dicevano fosse solo un contropiedista, un po’ scarso tecnicamente. In effetti ancora può migliorare molto sotto ogni profilo, ma il salto di qualità compiuto da quando si allena con continuità e con l’attenzione ai particolari di Spalletti lo ha tramutato in un’arma letale. Si diceva fosse troppo impreciso sotto porta e invece i suoi gol in campionato li ha realizzati tutti nell’area di rigore, tre in quella piccola, a dimostrazione che ha tempi e opportunismo da vero centravanti".