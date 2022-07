Gazzetta esalta Raspadori: che duttilità! Potrebbe sostituire o affiancare Osimhen

Il più felice del trasferimento sarebbe Luciano Spalletti, che si troverebbe in rosa un giocatore di talento e anche molto duttile

Il più felice del trasferimento sarebbe Luciano Spalletti, che si troverebbe in rosa un giocatore di talento e anche molto duttile, scrive la Gazzetta dello Sport in riferimento al possibile arrivo di Raspadori: "Nasce centravanti e dentro di sé è un ruolo che “sente” molto suo. Però l’anno scorso ha disputato un’ottima stagione alle spalle di Scamacca e la prima intenzione di Spalletti è quella di schierarlo dietro a Osimhen. Nella posizione del trequartista Raspadori può legare il gioco, trovare le soluzioni migliori per i compagni, ma anche puntare la porta e sfruttare l’abilità nel tiro con entrambi i piedi. Ma nel 4-2-3-1 del Napoli, Giacomo potrebbe occasionalmente spostarsi anche sulla sinistra.

In caso di assenza di Osimhen, che nelle prime due stagioni al Napoli ha saltato molte partite a causa di problemi fisici, Raspadori potrebbe fare il centravanti con Lozano (o Politano) a destra e Kvaratskhelia a sinistra. Insomma, Giacomo sarebbe una grande risorsa per il Napoli. E questo non sfugge al Sassuolo, che fissa il prezzo: si parte da 35 milioni".