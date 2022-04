Gazzetta esalta Viti: "Concede le briciole a Osimhen, è pronto per una big"

Stando alla Gazzetta dello Sport, il gioiellino lanciato titolare da Andreazzoli, vale già ora una big del nostro campionato

Non è certo di oggi la notizia dell'interesse di tanti club per Mattia Viti, difensore centrale dell'Empoli, ma se il giovane prodotto del Settore Giovanile azzurro valesse anche di più dell'ambiziosa squadra tedesca? Stando alla Gazzetta dello Sport, il gioiellino lanciato titolare da Andreazzoli, vale già ora una big del nostro campionato: contro il Napoli e in particolare nel confronto diretto con Osimhen, il giovane centrale ha messo in campo una prova di grande maturità, concedendo al nigeriano solo qualche colpo di testa ma senza mai concedergli la temibile profondità in cui sa fare la differenza.