Gazzetta - Gattuso ha scelto il sostituto di Osimhen: il Napoli può cambiare modulo

Osimhen potrebbe non farcela per domenica e allora Gattuso valuta le alternative a sua disposizione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Possibile un ritorno al 4-3-3 con un tridente che sarebbe formato da Lozano (o Politano), Mertens e Insigne. Così da avere l’opzione tattica di Petagna da poter utilizzare in corsa. Per riproporre il 4-2-3-1 servirà valutare le condizioni di alcuni centrocampisti, perché serve l’opzione per il ruolo di sottopunta, visto che se schierasse insieme Mertens dietro Petagna non avrebbe alternative da usare in corsa".