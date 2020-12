Gazzetta: "Gattuso lo ripete come un mantra, bisogna migliorare nella gestione delle gare"

Un Napoli che deve migliorare nella gestione di alcune gare. Questo l'appunto mosso dalla Gazzetta dello Sport alla squadra di Gattuso dopo l'1-1 in terra olandese. Così scrive la rosea: "Il Napoli c’è ma deve imparare a gestire meglio i momenti della partita, come ripete in mantra Gattuso. Sarebbe bastato poco per ottenere il primo successo in Olanda per gli azzurri, che avrebbero tramutato in allenamento la prossima gara con la Real Sociedad. Ma la strada per la crescita è piena di imprevisti".