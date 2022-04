Gazzetta - Giuntoli ha sempre creduto in Zanoli: perché in Primavera non faceva la differenza

Alessandro Zanoli è pronto a vivere la sua prima partita da titolare al Maradona, dopo aver esordito dall'inizio sette giorni fa con l'Atalanta

Alessandro Zanoli è pronto a vivere la sua prima partita da titolare al Maradona, dopo aver esordito dall'inizio sette giorni fa con l'Atalanta. E La Gazzetta dello Sport ne parla così: "Questo corazziere che sfiora il metro e novanta ha mostrato subito di non aver paura e di affrontare con personalità gli avversari, lo capisci anche dalle posture. Anche quando in Primavera, per un fatto di maturazione, non spiccava ancora (quasi 60 partite e solo un assist), il d.s. Cristiano Giuntoli è stato sempre pronto a scommettere sul futuro di Zanoli, maturato con un anno in C, quello passato al Legnago.