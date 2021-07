Gazzetta - Grillitsch profilo più aderente a necessità: il problema è il costo

Casting per la mediana. Dopo l'infortunio di Diego Demme si intensificano le voci su un rinforzo nella zona mediana del campo, con la Gazzetta dello Sport che scrive: "Altro giocatore interessante è l’austriaco Florian Grillitsch dell’Hoffenheim, forse il profilo più aderente da un punto di vista tecnico-tattico per integrare la mediana. Ma parliamo di una valutazione di almeno 10 milioni che il Napoli non può spendere in questo momento".