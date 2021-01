Gazzetta - I silenzi di ADL non presagiscono niente di buono

Il silenzio prima della tempesta? Si interroga sul silenzio di Aurelio De Laurentiis l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come questa assenza del patron solitamente non lascia presagire nulla di buono con la squadra che vive un momento di difficoltà.

"Il Napoli non riesce a portare su un pallone di squadra, solo sporadiche e velleitarie iniziative personali che solidificano le certezze difensive del Verona. Che nella ripresa potrebbe anche far a meno del portiere, visto che Lozano e compagni non riescono più a inquadrare la porta. L’autocritica di Gattuso non basta però a far chiarezza e i silenzi di ADL non presagiscono niente di buono".