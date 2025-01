Gazzetta - Il Napoli non domina come con Spalletti, ora è tutto praticità: tre tiri, tre gol

Tre tiri in porta e tre gol. E' su questo dato che si sofferma l'analisi dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo contro l'Atalanta: "Conte ha avuto l’umiltà di aspettare l’Atalanta, di subirla quando necessario e di colpirla al momento giusto. Tre tiri in porta, tre gol: serve altro? In svantaggio, ha avuto il cuore per ribaltare il conto; raggiunta sul 2-2, ha avuto la forza di tornare avanti con Lukaku. Praticità e realismo, più che dominio alla Spalletti, anche l’umiltà di chiudere con due terzini al posto dei due esterni.

Lo straripante Anguissa e il guizzante Neres su tutti. La sesta vittoria consecutiva, se non è una fuga, vista l’Inter virtualmente al fianco, è la promessa di poterla fare presto. Quando gli altri si stancheranno con le coppe. Perché la crescita di questo Napoli non è finita".