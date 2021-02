Gazzetta - Il più grande investimento della gestione ADL scalpita: Osimhen fondamentale per il Napoli

Aggrappati a Osimhen, e non solo perché parliamo del più grande investimento in 16 anni di gestione De Laurentiis. Focus sull'attaccante nigeriano sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che evidenzia l'importanza di recuperare il centravanti per i prossimi impegni decisivi per la stagione del Napoli.

"Il rientro di Victor - non quello visto nei ritagli di partita finora - è fondamentale perché il Napoli riprenda il filo del suo gioco, col terminale naturale. Perché fino a ottobre, quando il nigeriano e anche Mertens erano disponibili, la squadra era nelle primissime posizioni di classifica. Osimhen, dopo la partita con l’Atalanta, si è allenato al Maradona proprio perché ha bisogno di ritrovare condizione e “gamba”. Già domani a Marassi potremmo vederlo per uno spezzone più lungo di partita. Ma servirà averlo recuperato per la sfida di mercoledì a Bergamo, contro l’Atalanta, che vale la finale. Anche perché poi ci saranno da affrontare la Juve e il Granada in Europa League".