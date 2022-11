Gazzetta - Il protagonista inaspettato dello straordinario avvio del Napoli

C'è un protagonista inaspettato, in mezzo ai tanti, in questo grande primo scorcio di stagione. Ed è Eljif Elmas, secondo La Gazzetta dello Sport

C'è un protagonista inaspettato, in mezzo ai tanti, in questo grande primo scorcio di stagione. Ed è Eljif Elmas, secondo La Gazzetta dello Sport: "Chiamatelo Elmaskhelia, non si offenderà. Elif Elmas ha sostituito tre volte Kravatskhekia dal primo minuto - contro Lecce, Atalanta e Udinese - e ha messo a segno tre gol aggiungendo a referto anche l’assist di sabato per Osimhen. Non sarà il georgiano ma poco ci manca e comunque Elmas è un esterno che - a modo suo - fa sempre la differenza: non ha l’imprevedibilità dell’ex della Dinamo Batumi ma riesce a non farlo rimpiangere perché in area avversaria è una sentenza. Freddo come un attaccante consumato, utile come un centrocampista schierato sulla fascia per dare equilibrio alla squadra, ecco chi è Elif Elmas che si può definire il protagonista inaspettato di questo straordinario avvio di stagione del Napoli".