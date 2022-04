Gazzetta in disaccordo con Spalletti: "Se perdi cinque volte in casa c'è problema psicologico"

Questo il pensiero espresso dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sullo scivolone interno del Napoli con la Fiorentina

Se perdi cinque volte in casa c'è problema psicologico: questo il pensiero espresso dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sullo scivolone interno del Napoli con la Fiorentina: "L’allenatore sostiene non ci sia un problema psicologico. Ma se perdi cinque volte in casa e soprattutto non riesci a dare il meglio quando lo stadio si riempie e l’asticella delle ambizioni si alza — Milan, Fiorentina, ma anche il pari con l’Inter e la pesante sconfitta col Barça — qualcosa evidentemente non funziona bene nella testa di questa squadra.

Non si sostiene si tratti di “braccino”, ma al tempo stesso se non trovi mai la lucidità per far emergere le tue qualità in queste sfide il problema esiste" scrive la rosea.