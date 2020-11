Gazzetta - Incredibile primo tempo, Napoli stordito e Rijeka sembrava il Real Madrid

"L’incredibile primo tempo, in cui tutti i giocatori del Napoli sembrano storditi da qualche pozione magica ingerita", Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si focalizza sul pessimo primo tempo degli azzurri: "Aggiungiamo noi che Meret in quell’inguardabile primo tempo è stato il migliore, con due parate e una uscita sui piedi di Kulenovic, che si fa beffe anche di Koulibaly. E poi Menalo a imperversare insieme a Muric, autore di un bel gol in mezzo al presepe anticipato della difesa azzurra. E menomale che l’ex Pescara è costretto a uscire, perché quelli con la maglia bianca in questa fase sembrano le merengues del Real.

Alla fine del tempo Nevistic non ha mai fatto una parata ma si chiude 1-1 perché in una confusionaria azione in area, Mertens riesce a mettere un pallone basso e teso in mezzo dove Demme, un mediano, ricorda perché si chiama Diego e trova il guizzo giusto.