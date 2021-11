Gazzetta - Inter-Napoli è la gara di Politano: avrà un naturale senso di rivalsa

Fabian Ruiz, il cervello di Spalletti, è rimasto a Napoli e si allena, tra gli altri, insieme ad un altro titolare come Matteo Politano che - scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport - l’allenatore toscano "svezzò proprio a Milano e che, quando incrocia il nerazzurro, ha un naturale senso di rivalsa".

Sia Napoli che Inter hanno salutato 14 nazionali: "A Milano, oltre ad alcuni giovani della Primavera, hanno faticato anche ieri in 11: non solo i titolari Handa-Darmian, ma pure un semi-titolare come Federico Dimarco, il secondo e il terzo portiere, Cordaz e Radu, i difensori Kolarov, D’Ambrosio e Ranocchia, i centrocampisti Gagliardini e Sensi e la baby punta Satriano. Molto più a sud, Spalletti, una volta “perso” Demme, sta lavorando a pieno regime con sei nomi tra difesa e fasce laterali (Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Mario Rui e Zanoli) più Petagna davanti.