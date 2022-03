Gazzetta - L'Atalanta è l'ultimo ostacolo per credere davvero allo Scudetto

L'Atalanta è "l'ultimo ostacolo" per il Napoli prima di andare avanti e passare al livello successivo del videogioco-scudetto.

L'Atalanta è "l'ultimo ostacolo" per il Napoli prima di andare avanti e passare al livello successivo del videogioco-scudetto. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea però come si tratti di una partita-trappola, ricca di insidie, sia per l'avversario, sia per le assenze: tre titolari (Di Lorenzo, Rrahmani, Osimhen) non ci saranno.