Gazzetta - L'idea di Spalletti: abbassare Raspadori per lanciare Osimhen

Luciano Spalletti tiene sempre aperta la porta al 4-2-3-1 per sfruttare al meglio i suoi attaccanti. Questa l'idea della Gazzetta dello Sport, che sull'abbondanza nel reparto avanzato.

“In realtà, l’idea di “abbassare” un po’ il raggio d’azione di Giacomino resta sempre valida perché Spalletti lo aveva immaginato e lo vede ancora come la “fionda” perfetta per il nigeriano, però adesso sta iniziando a prendere piede l’ipotesi – in caso di necessità – di un 4-4-2 con la strana coppia al centro dell’attacco. A quel punto, in area di rigore avversaria il Napoli avrebbe qualità e fisicità come forse nessun’altra squadra del nostro campionato”.