Gazzetta - Leao non dribbla più: uno dei tanti problemi di un Milan irriconoscibile

Nel corso della gara con l'Udinese, Rafa Leao è tornato a giocare in una posizione più larga a sinistra e meno accentrata, ma come scrive la Gazzetta dello Sport, il portoghese ha continuato a litigare con se stesso: Rafa non dribbla più nessuno. È un problema, uno dei tanti di questo Milan smarrito