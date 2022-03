Gazzetta - Leao si consacra, Insigne involuto: ha peggiorato tutte le statistiche

In un focus sul confronto a distanza tra Insigne e Leao, la Gazzetta dello Sport sottolinea le difficoltà incontrate in questa stagione dal capitano

In un focus sul confronto a distanza tra Insigne e Leao, la Gazzetta dello Sport sottolinea le difficoltà incontrate in questa stagione dal capitano del Napoli:

"Al tramonto della sua avventura napoletana, Lorenzo può regalare la gioia che per due volte ha regalato Diego alla città. I napoletani sanno che, senza il miglior Insigne, l’impresa sarebbe difficilmente realizzabile. I milanisti sanno che, con Ibra acciaccato, con il vecchio Giroud che si accende ad intermittenza, con Kessie trequartista, gli strappi potenti e solitari di Leao sono un bene rifugio, come l’oro. Lorenzo e Rafa hanno in comune il ruolo di leader tecnico, ma, per il resto, sono due mondi agli antipodi e non solo perche il portoghese è più vicino al cielo di 25 centimetri. Insigne, Canada o non Canada, addio o non addio, ha vissuto una stagione d’involuzione; Leao, che sembra vicino al rinnovo, sta vivendo la stagione della consacrazione. I dati Opta, che trovate in pagina, evidenziano in modo plateale le tendenze opposte. Dal campionato scorso a questo, il napoletano ha peggiorato tutte le sue statistiche, tranne una: le media delle occasioni create (da 1,8 a 2,2). Leao, al contrario, le ha migliorate tutte, tranne una: quella degli assist: da 6 a 3. Anche tatticamente i due generali si smarcano, al di là della collocazione geografica, come potete dedurre dai campetti dei tocchi per zona, qui riportati. Sulla scacchiera, Insigne fa la mossa del cavallo: avanza in verticale, ma poi devia in orizzontale per dettare e concludere con la porta in faccia. I quadrati in cui tocca più palloni sono in fascia (145, 139), ma i due successivi non sono lungo la linea di gesso, bensì all’interno, sulla tre quarti (116, 91).