Gazzetta - Leicester il peggior cliente possibile: sarà dura il primo posto nel girone

Si complica l’Europa (League) delle italiane, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che Leicester per il Napoli e Marsiglia per la Lazio sono i peggiori clienti che potessero capitare dalla seconda fascia in giù: "A quanto pare le palline di Istanbul sono insofferenti a dettagli quali la prima fascia in cui erano inserite Napoli e Lazio. Un anno fa il sorteggio sarebbe stato giudicato positivo (per Spalletti) e fattibile (per Sarri), ora la storia è cambiata. La novità di stagione è che soltanto il primo posto promuove agli ottavi, mentre il secondo obbliga allo spareggio con le terze di Champions. Serve solo vincere il gruppo. Ma vincere non sarà facile per nessuna delle nostre squadre".