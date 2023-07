Gazzetta - Lo Celso apre al Napoli, si tratta col Tottenham: ADL spinge per prestito secco

Giovani Lo Celso, il centrocampista offensivo della nazionale argentina e del Tottenham, avrebbe aperto all’idea di un trasferimento al club azzurro

Giovani Lo Celso, il centrocampista offensivo della nazionale argentina e del Tottenham, avrebbe aperto all’idea di un trasferimento al club azzurro. Una volontà che, se fatta “pesare”, potrebbe far ripartire una trattativa mai decollata. Perché il club inglese non ha mai voluto prendere in considerazione l’ipotesi di un prestito secco, come chiedeva il Napoli. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il Tottenham per aprire il discorso pretende che il Napoli abbia un obbligo di riscatto sul cartellino del centrocampista argentino su cui c’è anche il Barcellona.