Gazzetta - Meret in vantaggio su Ospina: il colombiano tornerà solo venerdì notte

Ultime di formazione in vista della gara di domenica contro il Torino. Osimhen è rientrato e sarà regolarmente in campo, in porta invece potrebbe giocare Meret dato che Ospina rientrerà solo nella notte di venerdì. La decisione definitiva, comunque, verrà presa solo nella giornata di sabato. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.