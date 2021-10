Gazzetta - Mertens 'chiama' Demme: con Dries fondamentale il recupero di Diego

Dries Mertens pronto a rientrare nelle rotazioni del Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad analizzare il ritorno del belga sul piano tattico: "Spalletti intende sfruttarlo come prima punta (e a gennaio senza Osimhen diventerà indispensabile) ma anche per farlo agire dietro il nigeriano, oggi insostituibile per il suo eccellente rendimento. Dries tra l’altro è un’arma in più sui calci da fermo e ha notevole intesa con Insigne e anche affinità con Politano (e Lozano) e Victor per poter proporre rapide triangolazioni in grado di far saltare qualsiasi sistema difensivo.

Per far questo a volte potrebbe essere utile una mediana più incontrista e il recupero del tedesco Demme può essere un’ottima alternativa in questo senso" scrive la rosea.