Gazzetta - Mertens e Insigne, conti in sospeso con l'Inter

Mertens e Insigne alle prese con l'Inter: il belga è stato corteggiato in primavera, Lorenzo fu scartato dai nerazzurri da piccoli. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Dries in primavera è stato a un passo dal firmare con l’Inter, poi ha prevalso la sua voglia di restare legato al Napoli e a Rino Gattuso che lo ha fortemente voluto. E in giugno, nella semifinale di Coppa Italia, fu proprio un gol di Mertens a far fuori l’Inter e consentire così agli azzurri di alzare il trofeo, battendo la Juve ai rigori.

E poi c’è quello “bravo ma bassino”, come definirono i tecnici delle giovanili dell’Inter Lorenzo Insigne, che a 13 anni fece un test per i nerazzurri. Quel piccoletto ora è anche un punto di riferimento della Nazionale e sorride a quel pensiero. Nessuna voglia di rivalsa, ma l’orgoglio di poter essere il capitano della squadra della propria città. E non è poco.