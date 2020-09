Gazzetta - Milik, in arrivo l'agente in Italia: il problema non è la Roma

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport è entrata nel dettaglio della trattativa tra Napoli e Roma per portare Milik in giallorosso, con tutte le difficoltà del caso: "Appena Milik scioglierà positivamente la riserva – il suo agente è in arrivo in Italia – tutta l’operazione si avvierà. Al momento, il Napoli ha messo ai margini il calciatore e quindi solo se cercasse lo scontro resterebbe un anno fermo per liberarsi gratis a giugno prossimo. L’impressione è che non sia affatto la Roma il problema (ci mancherebbe), ma la volontà di metabolizzare il brusco voltafaccia della Juve nei suoi confronti. Come dire, sedotto e abbandonato".