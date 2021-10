Gazzetta - Napoli e Milan, ritmo infernale! Ma l'Inter resta in corsa

Il giornalista Nino Minoliti, all'interno de La Gazzetta dello Sport, ha come sempre analizzato le gare di Serie A. Questi alcuni estratti del suo commento: "In un campionato dove le prime due della classe, Milan e Napoli [...] stanno tenendo un ritmo infernale, diventa fondamentale non perdere punti con le medio-piccole [...]. Operazione perfettamente riuscita all’Inter, tornata alla vittoria grazie a uno dei suoi veterani, quel Danilo D’Ambrosio che si è sempre fatto trovare pronto quando i vari allenatori succedutisi nella panchina nerazzurra [...] lo hanno chiamato all’opera, e a uno degli emergenti, l’altro terzino Federico Dimarco".