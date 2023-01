Gazzetta - Napoli in ansia, Kvaratskhelia ha ancora influenza: oggi test decisivo

"Dentro o fuori, si decide oggi. Ma intanto Napoli è in ansia per Khvicha Kvaratskhelia" si legge su La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dentro o fuori, si decide oggi. Ma intanto Napoli è in ansia per Khvicha Kvaratskhelia, ancora alle prese con l’influenza. Niente di grave, per carità, ma il georgiano ieri non si è allenato a scopo precauzionale dopo la febbre avuta nei giorni scorsi e il suo impiego per il derby di domani a Salerno resta a forte rischio". A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che aggiunge: "Oggi il georgiano effettuerà un provino decisivo. Se sarà in grado di lavorare in gruppo, allora sarà dei convocati per Salerno".