Gazzetta - Napoli non è disposto a spendere 20 mln per Senesi: questa la strategia di Giuntoli

Il Napoli cerca un uomo d'esperienza per il reparto difensivo. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che individua anche il possibile rinforzo per il reparto arretrato: "La garantirebbe Marcos Senesi, 24 anni, centrale mancino del Feyenoord, che nella stagione appena conclusa ha sommato 41 presenze e 3 gol. Il difensore argentino è stato premiato come miglior giocatore del campionato olandese, nel suo ruolo. Nel curriculum ci sono tre stagioni giocate nel San Lorenzo, prima di trasferirsi in Europa, al Feyenoord. C’è un particolare, tuttavia, che potrebbe spingere Giuntoli a virare su Montero: il prezzo del cartellino di Senesi. Il club olandese lo valuta 20 milioni di euro, una cifra che il Napoli non è disposto a spendere.

Tra l’altro, pare che il Feyenoord abbia rinunciato ad un’offerta di 17 milioni di euro pervenutagli da due club spagnoli. Insomma, di scontare la cifra nemmeno se ne parla. Però, il ds napoletano conta molto sulla volontà del giocatore che sarebbe ben contento di giocare nello stadio che ha visto i sette anni più belli della carriera di Diego Maradona".