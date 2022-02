Gazzetta - Napoli torna alla carica per Kim Min-Jae: alto il prezzo del Fenerbahçe

Torna di moda il nome del sud coreano Kim Min-Jae per il Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il club azzurro è pronto a tornare alla carica per il centrale in forza al Fenerbahçe, cercato durante l'ultima sessione si mercato: l'incontro a Istanbul tra gli agenti del giocatore e gli emissari del Napoli si era concluso con un nulla di fatto.

Difensore forte fisicamente,190 centimetri di altezza, ha un contratto in scadenza nel 2025. I turchi lo valutano circa 15 milioni, il giocatore sogna di esibirsi al Maradona.