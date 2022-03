Gazzetta: "Nella testa dei calciatori è scattato qualcosa di nuovo, impensabile fino a giovedì"

Si parla delle ambizioni scudetto degli azzurri sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

C’è un terno secco sulla ruota di Napoli che può portare a una vincita da sogno, anche se per una volta il lotto c’entra poco. Si parla delle ambizioni scudetto degli azzurri sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sono tre numeri rilevanti della squadra di Luciano Spalletti che indicano quale può essere la strada che porta allo scudetto. Obiettivo oggi più che mai possibile per una formazione partita a razzo (8 vittorie consecutive) ma che in dicembre si era perso abbandonando la vetta, in maniera che sembrava definitiva. Ma con il nuovo anno ecco il nuovo corso, almeno in campionato, perché le Coppe sono state fallite in maniera diversa.

Pesante ma per certi versi inevitabile l’eliminazione contro la Fiorentina in Coppa Italia per la sofferenza di un organico ridotto. Dagli effetti che potevano essere disastrosi, almeno psicologicamente, la sconfitta interna col Barcellona. Certo Xavi sta rivitalizzando un gruppo rafforzato in gennaio, ma dopo la vittoria in casa della Lazio è come se nella testa degli azzurri fosse scattato qualcosa di nuovo, diverso, impensabile fino a giovedì.