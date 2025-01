Gazzetta non esclude il colpo last minute: "Occhio a Seba Esposito"

vedi letture

Esposito è un profilo in linea con le esigenze del nuovo Napoli e con l’Empoli il rapporto è ottimo

Sebastiano Esposito può essere il colpo last minute del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "È un Napoli scatenato che gioca su più tavoli per programmare anche le strategie per la prossima estate. Un’altra ipotesi potrebbe essere l’acquisto di Sebastiano Esposito, che l’Empoli riscatterà dall’Inter. Il giocatore piace al Napoli, è amico di Lukaku e ha debuttato in A con l’Inter di Conte.

Giovane, di qualità e napoletano: Esposito è un profilo in linea con le esigenze del nuovo Napoli e con l’Empoli il rapporto è ottimo. Potrebbe essere anche un’occasione last second di questo mercato, se dovesse partire uno tra Ngonge e Raspadori. Ma meglio fare un passo alla volta. Il Napoli oggi punta forte su Garnacho: la nuova stella con cui andare all’assalto dello scudetto".