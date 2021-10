Gazzetta non ha dubbi: "Il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto"

Il 4-2-3-1 dovrebbe essere il punto di atterraggio del nuovo Napoli, ora che Demme è stato recuperato alla causa. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si sbilancia sulle possibilità tricolori degli azzurri: "Ieri l’italo-tedesco è entrato al 70’ e Insigne, che gli ha fatto posto, non ha gradito il cambio, al punto da negare il “cinque” all’allenatore. Italiano le ha tentate tutte. Si è affidato alla regia di Torreira e ha chiuso con un 4-2-4 audace e un po’ velleitario, perché nel ruolo di centravanti-bis, a fianco di Vlahovic, ha collocato Kokorin, protagonista di un quarto d’ora conclusivo abbastanza surreale.

La Fiorentina corre quanto il Napoli, ma ha un problema: non riesce a gestire i fisiologici momenti di recupero. Il Napoli per contro è maestro nel governo dei minuti di stasi. Il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto".