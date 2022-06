Gazzetta - Non solo Ostigard: Napoli forte su un altro profilo per completare la difesa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Leo Ostigard come possibile quarto centrale da regalare a Spalletti per completare il reparto che attaualmente ha in organico Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe valutando anche altre candidature.

"A proposito di difensori, per il ruolo di quarto centrale, oltre a Ostigard, è forte la candidatura di Cedric Houtoundji del Clemont, già trattato a gennaio. Chissa che non sia lui il prescelto per completare il pacchetto arretrato" scrive la rosea.