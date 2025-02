Gazzetta - Okafor non è la prima scelta: due opzioni per sostituire Neres

Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili mosse di Antonio Conte per sostituire David Neres

"E le ipotesi sul tavolo al momento sono soltanto due, almeno per giocare nell'undici titolare e senza essere costretti a rivoluzionare troppo la squadra". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili mosse di Antonio Conte per sostituire David Neres nella sfida contro la Lazio di sabato.

"Per Giacomo Raspadori e Cyril Ngonge si apre un'autostrada per cercare di prendersi la gloria. Per lasciare un segno forte e tangibile sulla stagione azzurra. L'opzione più credibile sembra proprio quella di Raspadori: un destro a sinistra, come lo era Kvara e come il Napoli ha cercato di prendere sul mercato per tutto il mese di gennaio, prima di chiudere poi per Okafor, non proprio la prima scelta".