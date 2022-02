Gazzetta - Osimhen, 9 gol in 2 mesi fecero sognare: ora deve riprendersi il Napoli

Un attaccante vive di gol e segnarne uno darebbe più fiducia e sicurezza a Victor Osimhen che raggiungerebbe così la doppia cifra in stagione, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport in un approfondimento sul nigeriano, ricordando che questo score lo c’entrò solo a fine della scorsa, travagliata stagione: "Non che questa - fra covid bis, qualche problema a un polpaccio e poi le fratture al viso - sia stata da meno. Però quella partenza con nove gol in due mesi aveva fatto sognare sia il ragazzo, sia i tifosi del Napoli. Ora che la squadra in gennaio ha dimostrato di poter tenere un ottimo rendimento (10 punti su 12 e prima nella classifica del 2022), Osimhen deve capire che è assolutamente un valore aggiunto. Ma che Spalletti grazie a un lavoro certosino è riuscito a creare una squadra competitiva anche senza il centravanti più costoso dell’intera gestione De Laurentiis. A buon intenditor poche parole. E molti fatti, quelli che in casa azzurra attendono da Victor sul campo".