Gazzetta - Osimhen, l'ultimo obiettivo: spunta un bonus per i 20 gol, le cifre

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen sarà titolare oggi contro il Genoa e in questo finale di stagione ha ancora un obiettivo personale: raggiungere quota 20 gol, anche per far scattare un bonus presente nel suo contratto. A riverlarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Attualmente è a quota 17 (13 in campionato, 4 in Europa League) e gli rimangono due partite per raggiungere i 20 gol, obiettivo alla sua portata contro Genoa e Spezia, partite che ha saltato nel girone di andata per squalifica e infortunio. Se riuscisse oltre al prestigio del traguardo per lui scatterebbe un premio in più di 130 mila euro".