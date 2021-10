Gazzetta: "Osimhen, un ciclone che non accenna a fermarsi"

Adesso anche gli addetti ai lavori cominciano a parlare di “fattore Osimhen” sul campionato. E lui, Victor, è diventato un ciclone che non accenna a fermarsi. Proprio ieri ha mostrato anche in nazionale la sua facilità ad andare in gol, segnando uno dei due gol con la quale la Nigeria ha vinto in casa della Repubblica Centroafricana. Facendo così salire le quotazioni di qualificazione al Mondiale in Qatar per le Super Eagles.

Una rete apparentemente facile, con un piattone in piena area, ma che sottolinea pure l’evoluzione di questo centravanti, inizialmente valorizzato solo come scattista e contropiedista, che però sta imparando a rendersi pericolosissimo in area seguendo il movimento dei compagni e riuscendo spesso a smarcarsi anche negli spazi più ristretti