Gazzetta - Osimhen uscendo dal campo ha indicato la strada a Garcia

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen di suo ha sulla coscienza il pallone della svolta, al 27’ della ripresa. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si analizza la fase finale di Bologna-Napoli: "Garcia pensa bene di togliere Kvara per Elmas e poi lo stesso Osi per Simeone. Uscendo dal campo, il 9 indica la strada al suo allenatore con un gesto della mano: tienimi dentro e giochiamo con due attaccanti, no? No. Il Cholito, per la cronaca, tocca un solo pallone nei minuti finali. E il messaggio che arriva al Bologna è che le minacce sono diminuite.

La prudenza rossoblu si attenua. La squadra di Thiago Motta fin quasi alla mezzora della ripresa non riesce mai a entrare in area, e quasi ogni volta che va nella metà campo avversaria prende una ripartenza, ma nel finale non rischia più e chiama Meret alle prime due parate: ci pensa Zirkzee, con un sinistro potente e con una deviazione debole in area. Poco, sì, ma a ben guardare il Napoli non ha fatto molto di più: il palo e il rigore di Osimhen, due tiri di Kvara, un sinistro alto di Raspadori in chiusura di primo tempo".