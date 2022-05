Gazzetta - Osimhen via per 100 mln a salire: già scelto l'eventuale sostituto

A parlare della situazione del centravanti nigeriano è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È Gianluca Scamacca il nome su cui il Napoli punterebbe in caso di cessione in estate di Victor Osimhen. A parlare della situazione del centravanti nigeriano è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "A proposito di Osimhen, è lui il centro di gravità del mercato del Napoli: se arrivasse un compratore - specie dalla Premier - con il portafogli bello gonfio, De Laurentiis prenderebbe in considerazione la sua prima cessione a tre cifre (la valutazione è infatti dai 100 milioni a salire).

Il piano del Napoli

"Allora scatterebbe una vera e propria rivoluzione in attacco e si aprirebbe la caccia ad un profilo giovane e aitante come Scamacca con in alternativa l’albanese Broja. Per il bomber del Sassuolo c’è già una bella fila, ma a quel punto il Napoli avrebbe i soldi per sbaragliare la concorrenza".