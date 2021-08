Gazzetta - Out Osimhen, avanza la candidatura di Lozano

Chi sarà il centravanti del Napoli nella sfida contro il Genoa? Prova a rispondere l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L’ipotesi più probabile, al momento, è quella del nazionale messicano che ha recuperato completamente dall’infortunio. Domenica sera è subentrato nel secondo tempo ed è apparso in una buona condizione fisica.

La scelta avrebbe anche una motivazione tattica: con Lozano, verrebbero garantite le ripartenze in velocità, le sue accelerazioni potrebbero mettere in allerta la difesa genoana. Probabilmente, non ha le stesse caratteristiche di Osimhen nell’attaccare gli spazi, ma col Napoli ha esordito due anni fa, giocando proprio centravanti all’Allianz Stadium, contro la Juventus, realizzando la rete del 3-2".