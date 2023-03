Gazzetta - Partnership sospette Juve, per gli altri club la Procura FIGC aspetterà indagini penali

Prosegue il lavoro della Procura FIGC, guidata dal dott. Chiné, nell'ambito delle indagini sulla manovra stipendi

Prosegue il lavoro della Procura FIGC, guidata dal dott. Chiné, nell'ambito delle indagini sulla manovra stipendi e sulle partnership considerate "sospette" fra la Juventus e altri club di Serie A. Entro lunedì dovrebbe arrivare la notifica di fine indagini, per quanto riguarda il club bianconero l'ipotesi è di riuscire a chiudere il procedimento entro fine maggio, ma non è escluso che si debba arrivare alla prossima stagione visti anche i tempi a disposizione della società torinese per un'eventuale ricorso.

E le altre società? La Juventus, come noto, non è sola: coinvolte nelle indagini della procura federale anche Bologna, Sampdoria, Udinese, Atalanta, Sassuolo e Cagliari. In questi casi, spiega La Gazzetta dello Sport, l'orientamento di Chiné sembra essere quello di chiudere una sospensione in attesa di documentazione.