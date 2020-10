Gazzetta - Per la Lega il Napoli ha chiesto di non partire: inchiesta Figc su rispetto norme

Emergono nuovi dettagli sulla gara che non s'è giocata tra Juve e Napoli: per la Lega, scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato il Napoli a fare richiesta alla Asl e l’assenza ingiustificata della squadra a Torino è solo l’ultima, clamorosa, tappa di una vicenda che ha molte più spine. Come la procura federale ha avviato approfondimenti sul rispetto del protocollo anti Covid per gli allenamenti, anche la Lega ritiene che il Napoli non abbia seguito le procedure di contenimento del virus. Quelle che vincolerebbero il gruppo squadra alla permanenza in ritiro o a altre precauzioni specifiche. Al club di De Laurentis si contesta il mancato rispetto delle disposizioni assegnate.